“La Fiorentina si spegne all’improvviso, ora temo la retrocessione”

Stefano Cecchi, firma de La Nazione, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

Nei 20 minuti iniziali la squadra c’era ed aveva una logica, poi la Fiorentina ha preso un gol stupido e si è persa. La Fiorentina ha avuto un buon approccio alla gara ma come con Iachini si è spenta senza preavviso. Questo mi preoccupa, e Prandelli sa che dentro questa squadra c’è qualcosa che non funziona. La rosa non riesce ad essere squadra e probabilmente alcuni giocatori non sono bravi quanto si pensava. Ribery sembra in emergenza fisica ed anche Castrovilli non danza più come un tempo. A me ieri un po’ di paura è entrata, lo ammetto. Anzi lo dico ufficialmente, da ieri temo la retrocessione.