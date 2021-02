L’opinione: “Prandelli non è aiutato abbastanza, non ha colpe. Vlahovic…”

Il giornalista Stefano Cecchi è intervenuto al Pentasport per commentare l’attualità di casa Fiorentina:

Ieri Ranieri con due cambi ha cambiato la partita con Candreva e Quagliarella. Quando invece Prandelli si volta verso la panchina chi vede? Non si può dare addosso all’allenatore, se si guardano i punti la Fiorentina ha fatto di più. Le colpe della sconfitta sono da distribuire, ne vedo più in alcuni giocatori che non da parte di Prandelli. Ho visto male Kouame, ma mi è piaciuto Vlahovic: non può essere colpa di Prandelli se chi gli sta vicino non lo aiuta abbastanza. Se Dragowski avesse giocato come sempre parleremmo d’altro, è un grande portiere. Confermare Prandelli? Spesso i giudizi dipendono anche dai sentimenti, io continuo a pensare che non sia lui il problema ma capisco anche chi voglia cambiarlo. Vlahovic? Era acerbo, con Prandelli è sempre nella partita. Oggi è più maturo, combatte ed ha solo ventuno anni. A quell’età ce ne sono pochi.