L’opinione: “La situazione Chiesa potrebbe disturbare la Fiorentina questa sera. Se va alla Juve…”

Marco Lanna, ex difensore della Sampdoria è intervenuto a Lady Radio per parlare della partita di questa sera:

La Fiorentina è una bella squadra, non credo si farà distrarre dalle voci di mercato che da lunedì termineranno. Dalla partita contro l’Inter sono usciti a testa altissima, meritavano almeno il pareggio. L’unico elemento di disturbo per i viola potrà essere la situazione relativa a Chiesa. La sua cessione ai bianconeri dipenderà da qualche uscita dei bianconeri, sono giocatori che non puoi tenere a lungo in panchina. La Sampdoria ha ancora del lavoro da fare, credo Ranieri cambierà delle cose in vista della partita di questa sera