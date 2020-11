L’opinione: “La Penna promosso, ma il giallo a Ribery è eccessivo”

Consueta moviola a Lady Radio con Simone Pagnini che parla in primis di Parma-Fiorentina

A La Penna assegno un 6, la partita è stata modesta e l’arbitro ha diretto in maniera perfetta senza incidere sul risultato. L’unica cosa che posso contestare a La Penna è il cartellino giallo a Ribery che obiettivamente eccessivo. Una sbavatura ci può stare, non era rigore ma neanche simulazione. Poteva gestire meglio senza il cartellino giallo. Osorio poi non é stato ammonito nonostante ben 8 falli furbetti commessi.