L’opinione: “La Fiorentina può guardare anche alla Champions”

Così l’ex viola Sergio Battistini a tuttomercatoweb.com: “La Fiorentina ha avuto un inizio difficile ma adesso si è ripresa molto bene. E’ una squadra viva, brillante che non ha paura di giocare. Ribery? E’ una bella sorpresa vedere che voglia trasmette ai suoi compagni a 36 anni. Non conoscevo Castrovilli ma sta dimostrando grande qualità e visione di gioco, sarà utile anche per la Nazionale. L’obiettivo della Fiorentina? Può arrivare in zona Europa League e forse a ridosso della Champions, molto dipende dalla continuità di prestazioni”.