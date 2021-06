L’opinione: “Italiano profilo interessante, ma ha un contratto con lo Spezia”

Così l'ex viola Innocenti: "Qualunque sia la scelta, sono convinto che i gigliati prenderanno un buon allenatore"

Duccio Innocenti, ex difensore con un passato in viola, ha detto la sua ai taccuini di TMW sulle ultime vicende relative alla panchina della Fiorentina: "Il caso Gattuso ha lasciato senza dubbio un po' spiazzati i tifosi della Fiorentina, ma penso che la società abbia già individuato un profilo adeguato per guidare i viola e fare un campionato importante". Ha poi parlato di Italiano: "Italiano è un profilo interessante, ha fatto bene quest'anno, ma ha un contratto con lo Spezia e, se la Fiorentina lo vorrà, dovrà andarselo a prendere. Qualunque sia la scelta, sono convinto che la società viola prenderà un buon allenatore".