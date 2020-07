Roberto De Ponti, nuovo direttore del Corriere Fiorentino, è intervenuto a Radio 24 ed ha toccato vari temi del mondo Fiorentina:

La scelta di Iachini è di buon senso perchè c’è poco tempo per fare rivoluzioni, ma ho la sensazione che sia una scelta di ripiego, perchè se Juric avesse detto sì sarebbe stato lui sulla panchina della Fiorentina. La questione stadio sta a cuore a Commisso e patisce questo continuo rinviare, come anche gli altri proprietari che arrivano in Italia. Se l’obiettivo è essere dalla parte sinistra della classifica per la Fiorentina non è un traguardo ambizioso. Iachini ha dimostrato di essere un buon allenatore situazionista per squadre che devono barcamenarsi a metà classifica, bisogna capire se ora sarà in grado di portare la Fiorentina a lottare almeno per l’Europa. Un po’ alla volta bisognerà cominciare a riaprire gli stadi. Il paragone con la discoteca non esiste in termini di numeri di gente da spostare. Capisco anche che bisogna avere il coraggio di riaprire almeno quelli da 70-80mila spettatori per 3-4mila persone