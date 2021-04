Basile: “Iachini non è un nuovo allenatore, non mi aspetto una scossa”

Intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, Massimo Basile da New York ha parlato della visione del calcio oltreoceano e di cosa si aspetta dalla gara con il Genoa:

Se il calcio italiano vuole raggiungere una dimensione internazionale si deve sprovincializzare. L’Italia ha una grande tradizione ma un presente piuttosto povero in strutture e marketing. La percezione negli USA è un campionato che sta sfruttando il 20-30% del proprio potenziale. Ognuno cerca il tornaconto personale, a tutti i livelli: chi ha di più vuole di più.

Con il Genoa? Mi aspetto un match in cui non ci sono alibi e bisognerà lottare. Non sarà una gara esaltante dal punto di vista tecnico, mi aspetto una partita nervosa perché il Genoa gioca bene. Anche dal cambio di allenatore non mi aspetto grandi scosse: è un ritorno e non è un allenatore nuovo.