L’opinione: “Nella Fiorentina è scattata una scintilla. Contro l’Inter non si perderà”

Il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, è intervenuto al Pentasport per commentare l’attualità di casa Fiorentina:

In questa squadra è scattato qualcosa di particolare, Iachini ha capito che serviva fare qualcosa di diverso rispetto all’anno scorso. Se proprio avessi dovuto togliere qualcuno contro il Torino avrei detto Ribery. Amrabat è un giocatore in moto continuo, non capisco questa idea di limitarlo mettendolo davanti alla difesa. Mi piacerebbe vedere la Fiorentina col 4-2-3-1 con Pulgar e Amrabat davanti alla difesa, dobbiamo dare fiducia a Vlahovic in attacco. Terracciano titolare? È un portiere che in carriera poteva fare anche di più, è difficile affidare a lui la maglia che è stata di Toldo e Frey. Dragowski ha 23 anni, niente per un portiere, può diventare un top. Castrovilli è una mezzala straordinaria e adattissimo al modulo di Iachini. Chiesa non ha un ruolo con Iachini. Sono convinto che la Fiorentina non perderà a Milano