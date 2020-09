L’opinione: “Iachini gode della stima di Commisso, ma adesso serve il gioco”

Angelo Giorgetti, giornalista de La Nazione, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue parole:

La Fiorentina ha dei vantaggi in più rispetto al Torino, i granata hanno cambiato molto meno. Per quanto riguarda Iachini mi auguro che possa dimostrare qualcosa di diverso rispetto all’organizzazione di gioco espresso nella scorsa stagione. La Fiorentina a livello realizzativo è stata molto piatta, serve un qualcosa in più. Gode della stima di Commisso, adesso è il momento di mostrare un bel gioco. Vlahovic merita continuità e potrebbe essere un rimpianto per la Fiorentina, i numeri e le potenzialità sono tutte dalla sua parte. Mercato? Non dipende della Fiorentina, basta solo la questione Chiesa per vedere delle accelerate importanti. I viola devono farsi trovare pronti perchè in caso di una sua cessione non sarà semplice sostituirlo. Se dovesse arrivare un altro centrocampista, questo diventerebbe un reparto fortissimo, un’arma in più rispetto alla storia recente viola.