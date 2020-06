Vicesind. Firenze: “Tifosi, manifestazione dimostra attaccamento al club. Lo stadio…”

Queste le parole di Cristina Giachi, vicesindaca di Firenze, Radio Bruno riguardo alla questione stadio:

“Il “mio ragazzo” Ribery l’ho visto bene nella parte di gara che ho visto ieri. I tifosi con la manifestazione per lo stadio hanno dimostrato attaccamento appassionato senza violenza o problematiche. Stadio? Nardella sta pensando a qualche mossa per tornare in pista, ma non andrebbe mai ad ostacolare Campi. L’importante è che la Fiorentina trovi la strada giusta per il nuovo impianto (MONTI SULLO STADIO)“.