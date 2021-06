L’opinione: “Ho un dubbio su Italiano. Antognoni? Con lui poca chiarezza”

Il commento di Matteini: "Per Italiano mi rimane un po' di apprensione sul fatto che possa riuscire a tenere la piazza"

Di seguito un estratto del commento del giornalista Francesco Matteini ai microfoni del Pentasport in onda questo pomeriggio su Radio Bruno: "L'acquisto di Gonzalez? Commisso ha voluto far vedere che la Fiorentina non è in disfacimento né destinata a mercati di secondo piano, ma a giocare ruoli di primo piano sia sul mercato che - mi auguro - in campionato. A proposito di Italiano mi rimane un po' di apprensione sul fatto che possa riuscire a tenere la piazza di Firenze, da noi non c'è tanta pazienza: se non arrivassero subito i risultati la pressione esterna potrebbe far vacillare i convincimenti dello stesso Italiano. La questione Antognoni? Non mi piace il fatto che ci sia poca chiarezza, il fatto di demansionarlo per spingerlo ad andarsene non mi sembra un bel comportamento".