L’opinione: “Gattuso un leader, ne serviranno in campo. Non confermerei Ribery”

Alessandro Bocci ha detto la sua sull'arrivo di Gattuso in panchina per la Fiorentina. Ora serviranno anche leader in campo oltre che fuori

Redazione VN

Ospite di Radio Bruno, Alessandro Bocci ha parlato della nuova Fiorentina di Gattuso e delle aspettative per la prossima stagione. Ecco le sue parole:

"Il mio preferito per la panchina era Juric, ma di questa operazione sono importanti la tempestività e il fatto che la Fiorentina, che viene da due stagioni disastrose, è riuscita con la forza dei propri dirigenti ad anticipare la concorrenza di club ad oggi più blasonati. Gattuso ha sempre lottato per i quartieri alti della classifica e ha fatto una scommessa importante. Spero sia l’inizio di un percorso che dia entusiasmo: mi pare che già ce ne sia per il suo arrivo.

I calciatori? Lo dico con sincerità: non confermerei Ribery. Quello che ha dato in due anni è importante, ma non sembra facile collocarlo nello scacchiere del nuovo allenatore. Già sono curioso di capire dove metterà Callejon o Castrovilli. Ma una cosa è certa: Rino è certamente un leader in panchina, ma ne serviranno altri anche in campo, cosa che mi pare sia mancata ultimamente".