L’opinione: “Gattuso sarebbe stato adatto per l’ambiente di Firenze”

Briaschi su Gattuso: "L'ambiente di Firenze sarebbe stato l'ideale"

Massimo Briaschi, agente ed ex attaccante della Juventus si è espresso ai microfoni di Tmw sul futuro della panchina della Fiorentina: "Allenatori? Credo che i principali resteranno dove sono a parte Gattuso di cui si parla di un eventuale addio al Napoli. Conte per me resta dov'e così come Pioli e Pirlo. La Fiorentina? L'allenatore giusto per l'ambiente era Gattuso ma un tecnico in grande ascesa credo sia Juric".