L’opinione: “Gattuso perfetto per la Fiorentina, con Commisso c’è affinità”

"A Napoli è stato delegittimato"

"Gattuso alla Fiorentina, trattativa condotta molto bene e velocemente. Sono strafelice per lui, per la Fiorentina è una scelta giusta perché serve un allenatore come lui. Rino e Commisso non faticheranno a trovarsi, c'è affinità. Gattuso quest'anno è stato delegittimato da ambiente e società a Napoli, è stato a lungo in silenzio e credo abbia voglia di far vedere che è un allenatore con idee. È il soggetto perfetto per la Fiorentina".