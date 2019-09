L’opinione: “Gattuso nome buono per la Fiorentina, ma anche Spalletti sogna di allenarla…”

Francesco Velluzzi, giornalista La Gazzetta dello Sport, ha parlato a Radio Sportiva:

Ci sono tanti allenatori liberi che aspettano di rientrare. Gattuso è sicuramente in pole position anche per le sue qualità caratteriali. Tolte le big, una squadra come la Fiorentina potrebbe essere una soluzione per lui, più della Sampdoria perché ha una situazione societaria instabile. Di Francesco? Credo che molti allenatori soffrano a stare fermi, lui ha colto l’opportunità Sampdoria per non essere un leone in gabbia. Spalletti? Farà un anno di relax lontano dai campi e strapagato, con il grande sogno di allenare un giorno la Fiorentina.