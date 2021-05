L’opinione: “E’ la società a dover essere forte, l’allenatore viene dopo”

Secondo Pietro Lo Monaco la Fiorentina dovrà sostenere fortemente il nuovo tecnico, chiuque sia

Il dirigente sportivo, ex Catania, Pietro Lo Monaco è intervenuto a Tmw Radio quest'oggi. Interpellato anche sulle vicende di casa Fiorentina, ha detto: "La società viola deve darsi un assetto forte, pronto a sostenere nel bene e nel male il nuovo allenatore, chiunque egli sia. Puoi prendere chi vuoi per la panchina, ma se non gli metti dietro una dirigenza capace di supportarlo, diventa dura per tutti. Ho letto delle polemiche di Commisso contro una parte della stampa: chi fa spettacolo, però, le critiche le deve accettare. Quest'anno la Fiorentina è stata sicuramente una delusione del campionato considerando l'organico".