L’opinione: “Di Bello, arbitro in forma e di spessore”

Il commento di Simone Pagnini a Lady Radio sull’arbitro che dirigerà questa sera Torino-Fiorentina

Per la prima volta sono tranquillo perché Marco Di Bello è un arbitro in un momento di grande forma, si è riconquistato il terreno che aveva perso recentemente. E’ un arbitro di grande livello e se guardiamo alle 1o recedenti partite arbitrate in questa stagione in Serie A possiamo notare sono state tutte partite importanti, di grande intensità. Per tutto questo ritengo sia giusto che sia lui ad arbitrare questa sera: sia la Fiorentina che il Torino possono stare tranquilli che l’arbitro non influenzerà l’esito della gara.