L’opinione: “Commisso poco chiaro su stadio a Campi, c’è qualcosa sotto. Vlahovic…”

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato ai microfoni di Radio Bruno della questione stadio:

Capisco le difficoltà di Commisso riguardo alla questione stadio. E’ evidente che se Rocco decide di fare lo stadio a Campi il discorso del sindaco sul Franchi è una follia, chi investe quei soldi su uno stadio in cui non ci gioca nessuno? Io credo che Commisso sia orientato verso Campi, ma se ancora non c’è stata una sterzata decisiva c’è qualche problema sotto. La partita stadio è ancora aperta. La frase di Commisso su Vlahovic mi ha spaventato, mi ha ricordato quanto detto su Chiesa. Se Vlahovic non rinnova a giugno la Fiorentina dovrà cercare di monetizzare per investire magari su un attaccante più forte. Credo che anche Milenkovic sia orientato ad una partenza