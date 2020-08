L’opinione: “Castro, Amrabat e il Signor X, che bel centrocampo. In attacco eviterei Piatek”

Stefano Checchi, firma de La Nazione, è intervenuto in studio durante A pranzo con il Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“Non mi aspettavo molto di più dalla Fiorentina, che ha comprato molto a gennaio e adesso si sta guardando intorno per capire quali alternative siano le migliori. Io sono convinto che vedremo una Fiorentina subito competitiva: Amrabat è stato con Kulusevski il centrocampista più sorprendente del campionato, e poco sotto si piazza Castrovilli. Un centrocampo con Castro, Amrabat e il Signor X lo vedo molto forte.

Credo che Chiesa sia destinato ad andarsene, e il suo assegno dovrà permettere di acquistare un centravanti capace di andare ben oltre la doppia cifra e che possa permettere il salto di qualità. Sono due anni che ci portiamo avanti una squadra senza bomber. Io terrei Vlahovic, non perché se lo merita più di Cutrone, ma perché il serbo costa zero, e Cutrone 18 milioni. Ecco, questi soldi preferirei risparmiarli se dovessi amministrare la Fiorentina. Su chi li investirei? Non su Piatek, che dopo i primi mesi al Milan è diventato inguardabile. Non abbiamo bisogno di scommesse, ci vuole una certezza, uno come Milik. Cambierebbe completamente la prospettiva.

Se si vuole costruire qualcosa di grande, o si prende un ragazzo dalle grandissime prospettive, o uno che ha grandissima esperienza, come Martinez. Io lo vedrei davanti alla difesa, in un centrocampo a tre con Amrabat e Castrovilli che sulla carta è perfetto. Torreira invece non lo vedo altrettanto bene, pur essendo fortissimo, nel gioco di Iachini. La vicenda Ribery ci insegna che se arrivi col fuoco dentro, con le motivazioni, allora puoi fare la differenza anche ad un’età avanzata”.