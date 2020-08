L’opinione: “Alla Fiorentina servono dei giocatori che siano animali. Tra Milenkovic e Chiesa…”

Il giornalista Gianfranco Monti fa il mercato della Fiorentina al Pentasport di Radio Bruno:

Tra Duncan e Pulgar uno può anche partire, spero che non parta Milenkovic visto che mi piace tantissimo. Se dovessi far partire uno tra lui e Chiesa sceglierei Federico Credo che Nikola potrebbe giocare in tante tra le più grandi squadre europee, potrebbe piazzare ombrellone e sdraio nelle più grandi difese europee. Dalbert? Su quella fascia potrebbe esserci di meglio, io vorrei Ansaldi. A centrocampo mi aspetto un altro giocatore forte. Alla Fiorentina servono animali, come Florenzi. Centrare l’Europa vorrebbe dire tornare appetibili sul mercato.