L’opinione: “Agudelo? Ottimo prospetto, ma per ora non può fare il titolare in viola”

Intervenuto al Pentasport di Radio Bruno Toscana, l’agente Fifa Federico Spada, esperto di calcio sudamericano, ha descritto l’ultimo arrivato in casa gigliata, ovvero Kevin Agudelo (qui la scheda):

Agudelo nasce come trequartista ed è diventato poi mezzala anche per adattarsi maggiormente al calcio europeo. Con Adreazzoli ha avuto poco tempo a disposizione per mettersi in mostra mentre con Thiago Motta ha giocato di più. Arrivato Nicola è tornato in panchina, perché il neo allenatore rossoblù ha puntato su un calcio più difensivo. Il ragazzo era stato convocato anche dall’under 23 colombiana ma il Genoa non l’ha lasciato andare. Quale ruolo può avere nella Fiorentina? Non è pronto per fare il titolare nei viola, per ora può essere considerato come la riserva di Castrovilli. Deve crescere molto per poter essere adatto al calcio italiano, sarebbe già pronto per il calcio francese o spagnolo, dove ci sono più spazi, ma in Italia invece si chiedono tante cose alle mezzali. Agudelo è stato pagato sui tre milioni dal Genoa, la valutazione fatta adesso mi pare un po’ gonfiata: deve crescere molto e tra un paio di anni può diventare un giocatore importante, ma adesso deve pensare solo a lavorare tanto.