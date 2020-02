Longhi: “Piccola irregolarità di Romagnoli su Cutrone”

Il giornalista Bruno Longhi ha commentato a Radio Sportiva il pareggio tra Fiorentina e Milan:

Bravo Iachini a modificare l’assetto quando si è trovato in 10 contro 11, ha rimesso le cose a posto. La Fiorentina ha giocato meglio in inferiorità numerica, sicuramente c’è un aspetto psicologico in questo.

Il rigore? Romagnoli tocca Cutrone con il tallone. Una piccola irregolarità c’è stata, sembrava più grande a velocità normale. Romagnoli ha toccato involontariamente Cutrone con il tallone.

Vlahovic? Mi ha impressionato fin dalla doppietta al Cagliari, fece una doppietta da campione.