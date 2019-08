Sentite Longhi: “Rigori come quello per la Fiorentina non si possono fischiare”

Il giornalista Bruno Longhi ha parlato a Radio Sportiva delle sviste arbitrali in Fiorentina-Napoli:

Rigori del genere non si possono fischiare. Non è giusto. Zielinski era vicinissimo al giocatore della Fiorentina. Il calcio di rigore deve assere assegnato soltanto quando le azioni sono chiare e limpide: non dimentichiamoci che si tratta della massima punizione nel gioco del calcio. Gli arbitri non possono fischiare tutto, altrimenti ci sarebbero tantissimi rigori in ogni partita. Il rigore per il Napoli? Non è giusto nemmeno quello. Lo ripeto: il penalty va dato solo quando c’è la sicurezza massima. Non si possono punire le squadre in modo così ingiusto.