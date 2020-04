Ospite di Radio Bruno Toscana, l’ex allenatore viola Vincenzo Montella ha voluto ricordare Alessandro Rialti:

Un brutto colpo leggere la notizia della scomparsa di Sandro Rialti. Purtroppo non ci sarà modo di poterlo salutare nel suo viaggio. Il rapporto con Sandro era effervescente, con grandissima stima e affetto. Spesso ci pungolavamo in maniera divertente. Lo ricordo come una persona buona nonostante apparisse burbero e spigoloso. Sapeva criticare e dire la sua in maniera indipendente e io l’ho sempre apprezzato. Non gli piaceva essere piatto, si divertiva.