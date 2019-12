Lo strano caso di Aquilani: promosso, ma senza vittorie

È ufficiale, Alberto Aquilani farà parte dello staff del nuovo allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini. Di fatto una promozione per l’ex centrocampista, fino a ieri allenatore dell’Under 18 viola. Guadagnata? A giudicare dai risultati, ci sono dei dubbi: 9 partite, 0 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte, Fiorentina sul fondo della classifica. Va detto che Aquilani non andrà a svolgere in prima squadra lo stesso compito che assolveva alla guida dei più giovani; allenare è un conto, mettersi al servizio di un allenatore un altro. E chissà, magari con un picchiatore come Iachini e un incursore come Aquilani a indicare la via, il centrocampo gigliato sarà più completo.