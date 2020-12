Lo Monaco: “Il Papu costa ma alla Fiorentina starebbe benissimo. Davanti consiglio Origi”

Il noto dirigente sportivo Pietro Lo Monaco è stato intervistato ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato anche di Fiorentina. “Le squadra che stanno deludendo di più? In primis Fiorentina e Torino, poi la Juventus”, ha detto. Il focus principale del suo intervento è stato però sul mercato e in particolare sul nome del Papu Gomez: “La frattura con l’Atalanta sembra insanabile, e credo che la soluzione per la Dea sia mandarlo via; però per meno di 10 milioni non credo possa partire, e considerate le richieste del giocatore si arriverà ad un affare di circa 25 milioni per chi vorrà prenderlo. Uno del genere, per esempio, starebbe benissimo alla Fiorentina…”.

E il capitolo attaccante? Lo Monaco ha le idee chiare: “Penso che in Serie A non ci siano opportunità. Sento parlare molto di Milik, ma è un’operazione importante e definitiva. Si mette in preventivo di spendere non meno di 30 milioni… Un nome che mi viene per la Fiorentina è Origi del Liverpool. Faccio fatica a pensare che se ne privino, ma non gioca con una continuità mostruosa. Una di quelle operazioni che potresti tentare, e che una volta chiusa potrebbe portare benefici importanti”.