Lo Monaco consiglia la Fiorentina: “Andrei di rottura con l’agente di Vlahovic”

Lo Monaco dice la sua : "Fiorentina, prima cedi l'attaccante serbo, meglio è e meno soldi perdi"

"Si stanno preparando alla cessione di Vlahovic: prima la fa, meglio è e meno soldi perde. Come tratterei il procuratore? Di rottura, sono totalmente contrario a questo sistema che ha messo il potere in mano a procuratori e calciatori. Per prima cosa ci voleva di non arrivare all’ultimo momento, adesso l’arma è: hai un anno e mezzo di contratto? Te ne stai un anno e mezzo in tribuna. Certo, se il periodo è di tre mesi fai il solletico agli uccellini ma quale calciatore sta fermo un anno e mezzo?”.