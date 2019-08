Lo Giudice: “Ribery? Si esalta in ambienti come Firenze, ci sono conferme. Il numero…”

Federico Lo Giudice, penna di Tuttosport, analizza il profilo di Franck Ribery, prossimo viola, per Radio Bruno Toscana:

“Innanzitutto la Fiorentina trova un giocatore di altissima qualità, non lo cercavano solo i viola ma anche altri club europei. Non ha tutto il campionato nelle gambe, ma può ancora fare la differenza anche a livello internazionale. Ribery viene da tanti campionati tedeschi vinti, una Champions, tante supercoppe. Ultimamente tanti giocatori stanno venendo a giocare in Italia, di sicuro il nostro è un campionato più stimolante rispetto ad altri.

Ribery come Gomez? Il francese è diverso, si esalta in ambienti caldi come quello fiorentino. Non a caso molti giocatori sono attratti da Firenze… Gianni Bianchi, il preparatore, arrivò a Monaco grazie a Toni, ed è diventato poi l’uomo di fiducia di Ribery. Lui resterà a Monaco, ma ha fatto sapere che Franck è molto contento di arrivare a Firenze. Il numero 7? Credo gli verrà data anche per motivi di merchandising. Il 7 è il suo numero, però non mi sembra sia un giocatore capace di fare problemi per un numero.

Io ho conosciuto Commisso due anni fa, ha obiettivi ben chiari in testa e se fa una cosa vuole farla bene, fare un passo alla volta con scelte sempre ragionate. Vuole fare grande Firenze.”