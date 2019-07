Llorente, per ora non ci sono i termini economici. Ma la Fiorentina cerca un vero n° 9

Fernando Llorente è il nome nuovo per l’attacco della Fiorentina, ma non l’unico profilo osservato dalla Fiorentina. Al momento infatti lo stipendio del calciatore – oltre 4 milioni nell’ultima annata con il Tottenham – così come quello di Balotelli non collima con le esigenze viola ma come riporta Radio Bruno la strada è tracciata verso quel tipo di giocatore. La Fiorentina infatti ha seguito prima Pavoletti e poi Inglese, segno che Vincenzo Montella è orientato su una prima punta di peso alla Mario Gomez. Se nella sua primissima esperienza sulla panchina viola l’Aeroplanino aveva optato per un attacco leggero, stavolta l’attaccante dovrà essere un vero numero 9: per questo motivo non è stato riscattato Luis Muriel.