Livorno-Fiorentina, Spinelli assente allo stadio: “Con rispetto, preferisco partite vere”

Aldo Spinelli, Presidente del Livorno, sabato scorso non era allo stadio per l’amichevole contro la Fiorentina. Della sua assenza e della prestazione della sua squadra ha parlato a Il Tirreno:

Preferisco assistere a partite vere, con tutto il rispetto per l’impegno dell’altra sera quando abbiamo affrontato una signora squadra come è quella della Fiorentina. Sono in contatto quotidiano con i miei collaboratori. I nostri ragazzi se la sono cavata e avrebbero anche potuto pareggiare. Insomma è stata un’esibizione incoraggiante. Sono contento delle referenze che mi sono arrivate.