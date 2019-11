Liverani: “Normale soffrire, bravi e fortunati a non subire gol. Sapevamo come avrebbe giocato la Fiorentina”

Dopo la vittoria del suo Lecce, in sala stampa è intervenuto il tecnico del Lecce Fabio Liverani: “In avvio abbiamo sofferto l’aggressività della Fiorentina, giocare con paura la palla lunga non rientra nelle nostre caratteristiche. Dopo dieci minuti con un paio di giocate palla a terra di Petriccione abbiamo ripreso confidenza. Dopo il gol qualcosa abbiamo concesso, ma era inevitabile. Peccato per non aver chiuso la partita con Babacar, a volte lo paghi mentre oggi ci è andata bene. Gli applausi? Quando torno qua, lo faccio con grande piacere perché i ricordi sono indelebili. La Fiorentina di oggi? Sulla formazione non avevo dubbi, sapevo che avrebbero giocato con intensità e con questi uomini, non c’erano tante sorprese. Dopo due sconfitte immaginavo che partissero forte, per noi andare in campo e soffrire è la normalità visto che abbiamo 7/8 titolari dalla B. Porta inviolata? Spesso gli episodi non ci hanno portato fortuna, oggi un po’ di imprecisione e un paio di parate di Gabriel”.