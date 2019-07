L’allenamento del mattino della Fiorentina: Biraghi si allena con il gruppo. Anche Veretout sul campo

Inizia il sesto giorno di ritiro a Moena per la Fiorentina. La squadra attualmente è in campo per la seduta d’allenamento del mattino. Dopo aver effettuato una breve sessione di riscaldamento aerobico e atletico la squadra si è riversata in campo per seguire i dettami del proprio mister Vincenzo Montella.

Ore 11:35 Seduta finita, ma attaccanti messi sotto torchio da Vincenzo Montella: Sotti, Gori e Vlahovic si allenano sui movimenti offensivi ricevendo i cross del vice Daniele Russo.

Ore 11:30 Allenamento terminato. A fine seduta chiacchierata tra Gabriele Gori e Dario Dainelli. I due sono stati compagni fino a poco più di un mese fa a Livorno

Ore 11:15 Jordan Veretout rientrato in palestra per fare un pò della sua ormai classica cyclette.

Ore 11:10 Il gruppo di giocatori impegnato sul campo nuovamente alle prese con un’esercitazione per allenare l’attacco e la difesa come svolto nei minuti precedenti.

Ore 11:05 Un nuovo torello per la squadra viola a quindici tocchi. Sottil si mette in mostra con alcuni tocchi di grande tecnica

Ore 10:55 Squadra impegnata negli scatti a metà campo. Continua a salire l’intensità della seduta d’allenamento.

Ore 10:50 Parte della squadra sta effettuando un’esercitazione sulla profondità e la finalizzazione.

Ore 10:40 Intanto per la prima volta Jordan Veretout è sceso in campo per effettuare una corsa blanda intorno al campo da gioco.

Ore 10:35 Da qualche minuto il gruppo dei portieri si sta allenando seguendo il preparatore dei portieri Alejandro Rosalen Lopez. Esercitazione di forza e reattività con i portieri che, volta volta, sfruttano gli elastici da allenamento con cui sono legati ad un palo della porta.

Ore 10:30 Anche Cristiano Biraghi in campo. Per lui primo allenamento in gruppo con il resto della squadra.

Ore 10:25 Il gruppo presente in campo sta effettuando una simulazione di gara ad una porta per allenare attacco e difesa.

Ore 10:20 Anche il neo dirigente viola Dario Dainelli presente a bordo campo per seguire la seduta d’allenamento della squadra.

Ore 10:15 Squadra suddivisa da in due gruppi per un’esercitazione della difesa. Reparto schierato a quattro e messo alla prova con alcuni elementi sugli esterni e in mezzo al campo al fine di muovere il pallone e far muovere il reparto difensivo in linea.

Ore 10:05 La squadra ha iniziato un classico torello a quindici tocchi consecutivi. Chi perde o sbaglia paga con la “penitenza” di cinque flessioni.

Ore 10:00 Squadra sul campo per iniziare l’allenamento.

Ore 9:45 La squadra ha iniziato una fase di riscaldamento aerobico e atletico.