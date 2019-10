Pradè: “Castrovilli ha rinnovato per 5 anni, più giocherà e più guadagnerà. Naturalmente senza clausola”

In casa Fiorentina è il giorno dell’annuncio del prolungamento di contratto di Gaetano Castrovilli fino al 2024. Il direttore sportivo viola Daniele Pradè ha parlato così in conferenza stampa:

“Ieri è stata una giornata decisiva per il nostro futuro, per la costruzione del nuovo centro sportivo, ma anche oggi segnamo un passo. Abbiamo rinnovato il contratto di Gaetano Castovilli, profilo perfetto per il futuro della Fiorentina, giovane, forte e intelligente. Abbiamo concluso la trattativa stamattina, con un contratto di 5 anni, strettamente legato alle prestazioni di Gaetano. Più lui giocherà, e meglio giocherà, più guadagnerà. Ringrazio lui ed il suo agente (l’ex viola Michelangelo Minieri, ndr) per il lavoro fatto con il cervello. Vi racconto un aneddoto: una volta il vice di Montella, Russo, mi ha scritto di aspettare a muovermi per il centrocampo sul mercato perché Castrovilli piaceva molto, si è visto che avevano ragione.

Cifre? Le cifre di base sono quelle che stanno girando in questi giorni (contratto fino al 2014, un milione di euro a stagione con bonus a salire, ndr), ma in caso di prestazioni e qualità può salire molto. Naturalmente non abbiamo inserito clausola.

Ricerche da altri club? Il contratto di oggi dimostra quello che anche lui vuole fare con la Fiorentina. Un contratto di 5 anni è gratificante sia per noi che per lui.

Accorti di lui? Montella da subito ci ha fatto capire che avevamo tra le mani un giocatore pronto per essere titolare nella Fiorentina, le partite estive lo hanno confermato.

Aneddoto? Gli ho detto che se continua ad essere così serio e professionale, poteva scrivere a mia nipote Costanza su Instagram che è decisamente carina”.