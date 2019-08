Pradè: “Pensavo fosse impossibile prendere Ribery. Poi ho parlato con Toni…”

Franck Ribery è il colpo più eclatante del mercato viola. Almeno fino ad oggi. E Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, racconta in sala stampa: “Ringrazio il presidente Commisso che ci ha permesso di fare un’operazione impensabile per una società come la nostra. E’ iniziato tutto intorno al 20 giugno, ero tornato da poco e ho sentito Luca Toni. Fu lui a consigliarmi di prendere Ribery, dicendomi che l’aveva sentito e aveva fame. Io pensavo fosse impossibile. Pochi giorno dopo l’ho contattato tramite un amico comune e mi sono subito innamorato di lui. L’ho chiamato tante volte ed è nato un bel rapporto. Con i procuratori è stata una battaglia infernale. La moglie Nanà è stato un punto focale nella sua scelta. Ribery si porta dietro il carisma, l’essere vincenti, ci dà entusiasmo ed identità. La cosa più importante è che trasmetterà la sua personalità ai nostri giovani. Nuovi colpi?

IN DIFESA PUO’ ARRIVARE UNO SVINCOLATO DI LUSSO