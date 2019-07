Montiel: “Qui per crescere e mettermi a disposizione di Montella. Il mio punto debole…”

Al termine della prima amichevole stagionale da parte della Fiorentina contro il Val di Fassa Team terminata con il punteggio di 21-0, due tra i protagonisti della gara come Tofol Montiel e Dusan Vlahovic hanno tenuto una conferenza nella sala stampa adiacente al campo Cesare Benatti. Queste le parole di Tofol Montiel:

“Dobbiamo prepararci al meglio per essere in forma ed esser pronti per la nuova stagione. Siamo giovani e abbiamo ancora un lungo percorso davanti. Noi giovani cerchiamo di far bene e di metterci in evidenza di fronte a mister Montella.

Tutti abbiamo un punto debole, il mio è quello fisico. Cerchiamo tutti di esser a disposizione del mister e di migliorare. Andare in prestito? Sono qui per allenarmi e cercherò di essere disponibile per il prossimo anno. Poi il tempo ce lo dirà.”