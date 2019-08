Montella: “Buone indicazioni da queste amichevole. Badelj? Non so niente”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell’amichevole vinta per 0-1 contro il Livorno disputata in serata all’Armando Picchi. Queste le sue dichiarazioni rilasciate in mixed zone:

“Buone indicazioni anche se vanno rapportate all’intensità della partita. Tanti giocatori devono giocare ma è evidente. Oggi potevamo fare anche di più ma ci sono tanti giocatori che devono ancora crescere di condizione. Intesa Chiesa-Boateng? Direi che sono andati bene. Federico deve crescere fisicamente, Boateng ha fatto quello che mi aspettavo. L’importante è sincronizzare i movimenti e non avere infortuni. Questa tourné ci ha fatto comunque bene. Ritorno di Badelj? Non ne so niente, non ho ancora preso il telefono.

Sottil? Ha qualità importanti ed erano evidenti dai primi allenamenti. Dovrà trovare la continuità all’interno della partita ma si sta impegnando fin dall’inizio. Mi stuzzica molto lavorar con lui perchè ha tantissimi margini di miglioramento.

Quanti innesti mancano? Siamo in costante contatto con i dirigenti, sicuramente loro sono più bravi nel comunicarvi eventuali aggiornamenti. Siamo contenti dell’arrivo di Lirola. Rispetto a Boateng è un po più indietro a Boateng perchè ha giocato con la nazionale spagnola.

La squadra nelle varie uscite ha sempre corso molto, magari oggi abbiamo tenuto un ritmo leggermente inferiore”.