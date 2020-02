LIVE – Christian Kouamé: “Mi ispiro a Drogba, sogno la Champions League con la maglia viola”

La dirigenza viola presenta l’attaccante ivoriano Christian Kouamè ai media presenti. Le sue parole in diretta dalla sala stampa “Manuela Righini“:

Vorrei ringraziare la società che ha creduto in me. Quando il mio agente mi ha chiamato per dirmi di questa situazione non ci credevo. Continuavo a fare le mie terapie, quando mi ha chiamato per dirmi delle visite mediche a Milano continuavo a non crederci. Sono molto contento di questo passaggio in viola.

Da piccolo vedevo tutti i campionati, la Fiorentina mi è sempre piaciuta perchè è una grande squadra. Negli ultimi anni ho giocato da prima o da seconda punta. Quando sono in campo non penso al ruolo, penso a fare bene e divertirmi. È la prima volta che subisco un infortunio del genere.

Il mio idolo è Didier Drogba, un mio connazionale. Vorrei segnare tanto come lui. Quando mi sono fatto male ho pensato a curarmi bene per rientrare solo al 100%, piano piano andando avanti la voglia di tornare è cresciuta. Non voglio affrettare i tempi. Il mio obiettivo è arrivare più in alto possibile, grazie al mio lavoro sono arrivato in Serie A in 5 anni. Vorrei rappresentare la mia nazionale in Coppa del mondo e giocare la Champions League con la Fiorentina.

A Firenze nello spogliatoio ho trovato gente per bene, rido e scherzo con tutti. Mi trovo molto bene, conoscevo già alcuni giocatori, sono molto contento. Io ed i direttori ci siamo conosciuti a Milano, da subito abbiamo avuto un ottimo rapporto come padre figlio. Il presidente l’ho incontrato la settimana scorsa. Ribery è un campione che ha giocato ad alti livelli, quando mi siedo nello spogliatoio lo guardo sempre. Per me è un sogno, la velocità ed il colpo di testa sono due doti naturali che mi appartengono.