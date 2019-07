Da Moena – C’è curiosità per la Fiorentina “B”. Presenti oltre 100 tifosi all’allenamento

Ore 11.20 – Allenamento terminato, adesso la squadra si sposta in palestra per una seduta di scarico

Ore 11.15 – Prima sgambata e prime esercitazioni per la Fiorentina 2, che sta allenandosi su situazioni di possesso palla e cambi di gioco

Ore 10.55 – Dopo gli esercizi di riscaldamento sul Sussidiario, la Primavera torna sul Benatti di Moena

Ore 10.35 – Esercizi a due tocchi, con appoggio sugli esterni per i giovani viola sul Sussidiario del Benatti

Ore 10.20 – Circa 50 persone ad assistere all’allenamento dei giovani viola. Anche i tifosi giunti sugli spalti, si spostano verso il “campino” adiacente al Benatti dove si stanno riscaldando i ragazzi di Bigica

Ore 10.15 – Thereau, Schetino e Illanes guidano la truppa che si sposta sul Sussidiario

Ore 10 – La squadra si sta riscaldando nel fazzoletto di terra tra la porta e gli spogliatoi. Ostacoli e meduse per i giovani calciatori viola

Ore 9,50 – Bigica ha chiamato a raccolta la squadra in palestra per un discorso a tutti i presenti. Tra poco squadra in campo per il riscaldamento