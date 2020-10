Antognoni presenta Barreca: “Lo conosco dall’U21, era uno dei migliori nel suo ruolo”

Il club manager viola Giancarlo Antognoni presenta Antonio Barreca, nuovo acquisto della Fiorentina. Le sue parole sull’esterno mancino:

Barreca è un giovane ma ha già fatto esperienza all’estero e in Italia. Il suo ruolo è di esterno sinistro fluidificante, ottimo giocatore in fase offensivo. Lo conosco dai tempi dell’Under 21, in quegli anni era uno dei più forti difensori nel suo ruolo. Sono felice sia arrivato alla Fiorentina dopo essere cresciuto nel Torino.