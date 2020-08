Lirola: “Stiamo riprendendo i meccanismi, sono fiducioso: sarà un grande anno”

A margine dell’amichevole in famiglia tra Fiorentina e Primavera ha parlato Pol Lirola. Di seguito il suo commento ai microfoni di Violachannel: “Siamo stati fermi tre settimane e si sente, ma dopo questa prima settimana stiamo già riprendendo i meccanismi, abbiamo anche dei nuovi volti come Sofyan (Amrabat, ndr) e i ragazzi che erano in prestito che ci daranno una mano. La terza maglia? Mi piace, è bella… spero ci porti tante soddisfazioni. Il ritiro? È un ritiro al caldo, è strano perché di solito andiamo fuori. La nuova stagione? Sarebbe l’ideale ripartire come abbiamo chiuso, con una vittoria e con tanti punti di fila; sono molto fiducioso per quest’anno, sarà un grande anno. La Coppa Italia Primavera? Sono stati bravi, lo meritavano”.