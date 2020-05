Lirola: “Squadra con grande talento, futuro roseo. Possiamo vincere qualcosa”

Pol Lirola si è confessato durante una diretta Instagram sul profilo della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

Io sto bene, ci tengo tanto a ringraziare medici ed infermieri in questo momento difficile. Il presidente Commisso e Barone sono sempre stati vicini alla squadra. Ci hanno fatto pervenire messaggi di supporto costanti. Mi manca molto il campo ed uscire di casa per vivere normalmente. Allenarsi da casa non è la stessa cosa.

Compagni più simpatici nello spogliatoio? Sicuramente Ceccherini e Franck Ribery. Adesso che abbiamo più tempo libero sto giocando molto alla Playstation. Abbiamo disputato recentemente il torneo della Serie A che sono riuscito a vincere. Sono appassionato di giochi calcistici da molti anni ma anche Fortnite mi diverte.



Serie Tv preferita? Il Trono di spade, mentre consiglio Prison Break e Breaking Bad. Recentemente mi sono appassionato al documentario su Michael Jordan. Oltre al calcio guardo tanto il tennis, tutte le partite di Rafa Nadal. Il mio idolo calcistico è Philipp Lahm per il ruolo, ma il giocatore che ho amato di più è Iniesta.



Gol contro l’Atalanta? Il momento più bello della stagione dino ad ora. Eravamo rimasti in 10 ed abbiamo trovato la forza di vincere contro un avversario molto forte. Chiesa ha delle qualità enormi è facile giocare con lui, lui e Sottil ci fanno impazzire in allenamento.



Futuro? Abbiamo una squadra giovanissima con alcuni uomini di esperienza, il futuro è dalla nostra parte. Possiamo davvero vincere qualcosa e dobbiamo ambire a quello.