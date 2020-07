Pol Lirola è intervenuto a Sky nel pre di Roma-Fiorentina:

Le cose sono cambiate dalla gara d’andata, abbiamo passato un periodo della stagione in cui le cose non venivano bene, adesso siamo più uniti. Difendiamo tutti insieme, le ultime gare dimostrano che stiamo bene. E’ stato un anno particolare con tanti giocatori nuovi, adesso siamo pronti per la prossima stagione, vogliamo fare cose importanti