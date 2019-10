Lirola, la fiducia di Montella e il fiato sul collo dei “rivali”: a Brescia esame di maturità

Pol Mikel da Mollet del Valles (Catalogna), per tutti semplicemente Lirola. E’ stato uno dei maggiori investimenti del mercato estivo della Fiorentina ma le sue prestazioni non sempre hanno convinto a pieno, diciamo la verità. Su questo parla anche la media-voto, una delle più basse dell’intera rosa viola. “Sono al 75% della forma” disse il 22enne un paio di settimane fa, anche se sul piano fisico ha destato buone impressioni. Un po’ meno sul piano tecnico, dettaglio non da poco per il ruolo di esterno a tutta fascia che è chiamato a ricoprire nel 3-5-2. Ecco perchè la sensazione diffusa è che, se e quando Montella vorrà modificare qualcosa, il “sacrificato” potrebbe essere lui. C’è l’ipotesi di spostare Chiesa a destra inserendo una punta vera (Pedro?) al fianco di Ribery, ma anche Sottil si candida a far concorrenza a Lirola, così come sarebbe percorribile mettere Caceres a destra in caso di ritorno alla difesa a 4. Insomma lo spagnolo sente il fiato sul collo, anche se finora Montella gli ha dimostrato fiducia totale, tenendolo in campo in tutte le prime 7 giornate, senza mai neanche sostituirlo. Ma ci si attende un piccolo salto di qualità, a partire dalla gara di stasera col Brescia. TOTO FORMAZIONE: LE PROBABILI SCELTE DI MONTELLA