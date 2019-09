Lippi: “Ottima partita della Fiorentina, ma la Juve era al di sotto delle sue possibilità”

Ospite di Radio Uno Rai, l’ex ct dell’Italia e oggi sulla panchina della Cina Marcello Lippi ha parlato così:

La Fiorentina ha fatto un’ottima partita, la Juventus è stata al di sotto della sua possibilità. Sarri? A volte serve del tempo, anche mesi per trasmettere le proprie idee alla squadra. La Juve non è piaciuto a molti, ma questo non vuol dire molto in questa fase. Giovani azzurri? Ci sono tanti giovani bravi, ci sono tanti stranieri ma nonostante questo vedo molti talenti che sono titolari in Serie A.