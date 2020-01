L’investitura: “Programmazione viola di alto livello, potrebbe essere la nuova Atalanta”

Nella giornata che conclude il mercato, non mancano gli elogi alle operazioni portate a termine dai viola. A TMW, in particolare, ha riservato un’investitura importante per l’operato viola Giovanni Bia, noto procuratore del nostro calcio:

Inter e Fiorentina hanno fatto un bel mercato. In particolare per i viola Duncan era richiesto da molte squadre di Serie A. Il futuro che sta nascendo è importante per i gigliati: nei prossimi due-tre anni potrebbero diventare qualcosa di simile all’Atalanta, non dico una nuova Dea ma potranno andarci molto vicino.

