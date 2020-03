L’intermediario: “Ribery sta per tornare. Ha sposato il progetto, Fiorentina anche l’anno prossimo”

Davide Lippi, procuratore e intermediario per l’arrivo di Franck Ribery alla Fiorentina, ha parlato così del francese a TMW:

Sono triste, dispiaciuto. Vederlo in campo i primi mesi è stato un vero piacere. È una grande persona, un professionista serio, esemplare. Un campione di un altro livello. Sta per tornare, è quasi pronto. Non vedo l’ora di rivederlo con la sette a Firenze e credo che anche la città voglia rivedere questo splendido giocatore. Lui è carico.

Il prossimo anno ancora viola? Assolutamente si. Ha sposato il progetto.