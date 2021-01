Se il calcio avesse una logica, domenica il Napoli avrebbe la meglio sulla Fiorentina. Il calcio, però, una logica non ce l’ha. Il pallone è irrazionalità, pazzia. Sul rettangolo verde, il giudice supremo, non sempre due più due fa quattro. E’ il bello di questo sport che ci fa impazzire di gioia e di dolore allo stesso tempo.

E allora perché non sperare in un nuovo colpaccio contro gli azzurri come successo il 18 gennaio 2020 prima che la scure della pandemia si abbattesse sul mondo? Sognare, d’altronde, non costa niente. Un anno fa in molti avrebbero scommesso sull’1 in schedina. La Fiorentina di Iachini ribaltò il pronostico con una prestazione d’alta scuola, perfetta sia in fase difensiva che in quella offensiva. Destro di Chiesa, sinistro magico di Vlahovic e tanti saluti al Napoli di Gattuso.

Tornare a Firenze con l’intera posta in palio sarà difficile, ma non impossibile. Da quando l’ex centrocampista del Milan è arrivato all’ombra del Vesuvio, spesso la formazione partenopea è scivolata su alcune bucce di banana. Sconfitte impensabili contro avversari di gran lunga inferiori sul piano tecnico. La qualità è importante, ma non è tutto. Contano anche l’organizzazione tattica e… un po’ di fortuna. Il fattore C, nello sport come nella vita, non guasta mai. All’esordio sulla panchina del Napoli, il 14 dicembre 2019, Gattuso perde per 2-1 al San Paolo contro il Parma, impeccabile in contropiede. Segnano Kulusevski e Gervinho, quest’ultimo al 93’. Inutile il momentaneo pareggio di Milik. Gli emiliani battono i partenopei anche al ritorno, il 22 luglio 2020, sempre per 2-1 (Caprari e Kulusevski da una parte, Insigne dall’altra). Ancora più sorprendente il ko interno del 9 febbraio 2020: il Lecce s’impone per 3-2 grazie alla doppietta di Lapadula e alla rete di Mancosu. Tra i marcatori anche il nostro Callejon.

Veniamo al campionato in corso. Il 1° novembre 2020 il Napoli ospita il Sassuolo. La formazione di Gattuso gioca, tira tante volte in porta, ma a vincere, nonostante l’assenza dei big in attacco, sono i neroverdi per 2-0 (Locatelli, Lopez). Il 23 dicembre Insigne evita la figuraccia alla sua squadra siglando solo al 92’ l’1-1 contro il Torino, compagine esperta nel subire rimonte. Il 6 gennaio la Befana porta solo carbone al Napoli. I tre punti contro lo Spezia sembrano scontati, ma – come abbiamo scritto all’inizio – nel calcio non sempre due più due fa quattro. Nzola e Pobega firmano l’impresa delle Aquile allo stadio Maradona. In questa lista di partite ci mettiamo anche quella di domenica scorsa contro l’Udinese. Gli azzurri hanno sì vinto, ma solo all’ultimo minuto con un colpo di testa di Bakayoko. Sarebbe stato un pareggio amaro in ottica Champions League.

Provaci Fiorentina, regalati un pranzo con ostriche e champagne.