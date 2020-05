L’idea di un nostro lettore: “Aiutare aziende fiorentine con i soldi di chi rinuncia al rimborso abbonamenti”

Creare un fondo con i soldi di chi rinuncia al rimborso abbonamenti con l’obiettivo di aiutare le aziende fiorentine in crisi a causa dell’emergenza Coronavirus. E’ l’idea, lodevole, di un nostro lettore, Lorenzo. Come lui, ci auguriamo che possa andare in porto. Ecco la sua lettera:

“Caro Rocco,

grazie per la passione e per l’affetto che hai sempre mostrato verso Firenze e i fiorentini sin dal giorno del tuo arrivo. Ulteriore conferma è stata la raccolta fondi che hai creato in questo momento così difficile per tutti noi.

Purtroppo però, finita l’emergenza sanitaria, inizierà una sfida ancora più difficile, la ripartenza. Molte attività incontreranno difficoltà forse insormontabili, altre riusciranno a riaprire ma con grande fatica. La stagione calcistica, se riprenderà, sicuramente lo farà a porte chiuse.

Ho sentito parlare di rimborso abbonamenti, o quanto meno una parte. Fortunatamente a me non cambia nulla riavere indietro quei soldi. Non posso né decidere né parlare per tutti, ma penso che sarebbe veramente una bel gesto creare un fondo con i soldi di chi rinuncia al rimborso, per aiutare le attività fiorentine in difficoltà. Firenze è la Fiorentina, la Fiorentina è Firenze, e questo gesto ne sarebbe l’ulteriore prova.

Spero che questa iniziativa possa andare in porto e soprattutto permetta qualche aiuto concreto a chi ne necessita. Un abbraccio (a un metro di distanza) e un ringraziamento per tutto.

Grazie assai Rocco!“.