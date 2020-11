L’idea di Grassia: “Ora la Fiorentina pensi ad un grande centravanti, ecco il nome giusto”

Filippo Grassia a tuttomercatoweb.com applaude la scelta della Fiorentina di far tornare sulla propria panchina Cesare Prandelli e sottolinea quale priorità dovranno avere i viola in ottica mercato:

Beppe Iachini ormai si era incartato sulle sue scelte e i viola hanno fatto bene a cambiare prendendo Prandelli. Adesso sia per il club che per il nuovo allenatore è il momento della verità. E se l’ex c.t. azzurro centrasse l’Europa… Di sicuro ci vuole un grande centravanti: io faccio il nome di Mauro Icardi, è in rotta con Tuchel e il PSG per liberarsene può contribuire a pagare anche una parte dell’ingaggio. Un’operazione difficile ma non impossibile.